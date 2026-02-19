ExaGrid raggiunge un traguardo di clienti
ExaGrid ® , il leader di storage di backup a più livelli del settore, oggi ha annunciato che oltre 5.000 clienti stanno attivamente usando il suo storage di backup dietro le principali applicazioni di backup come Veeam, Commvault, NetBackup, Rubrik, Arcserve, Acronis, SQL Dumps, Oracle RMAN Direct, HYCU e molte altre applicazioni e utility di backup.
ExaGrid ha raggiunto molti traguardi, tra cui:
- Punteggio NPS superiore a 81
- Il più alto nel settore dello storage di backup
- Oltre 300 storie di successo dei clienti nello storage di backup pubblicate sul suo sito web
- Più del totale di tutti i competitori
- Oltre 200 recensioni di Gartner Peer Insights
- Con un rating elevato di 4.8/5 stelle
- 24 premi del settore negli ultimi 3 anni
- Più di ogni altro fornitore di storage di backup
- Più di 20 trimestri consecutivi con valori positivi di Free Cash Flow, P&L e EBITDA
