Business Wire

ExaGrid pubblica i risultati dell'esercizio 2025: un trimestre e un anno da record per l'azienda

ExaGrid ® , l'unica soluzione di storage di backup a livelli del settore dotata di blocco temporale di conservazione (RTL) basato sull'AI che include un livello non connesso alla rete (air gap a livelli), rilevamento e protezione automatici, eliminazioni ritardate e immutabilità per il ripristino da ransomware, oggi annuncia pre-ordini e ricavi record nel quarto trimestre terminato il 31 dicembre 2025 e un esercizio 2025 da record in termini di pre-ordini e ricavi.

Nel corso del trimestre (Q4 2025) ExaGrid ha stabilito diversi record, tra cui:

  • Ricavi complessivi e pre-ordini da record
  • Ricavi e pre-ordini da record grazie all'acquisizione di nuovi clienti
  • Ricavi e pre-ordini da record generati da ordini ripetuti di clienti storici
  • Record di 202 nuovi clienti del logo nel corso del trimestre
    • Record di 88 nuovi clienti del logo con fatturato a sei cifre
    • 3 contratti con nuovi clienti del loco con fatturato a sette cifre

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media:
Mary Domenichelli
ExaGrid
mdomenichelli@exagrid.com



