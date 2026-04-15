ExaGrid annuncia i suoi migliori risultati in termini di ordini e fatturato nel primo trimestre, con aumenti a doppie cifre del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
ExaGrid ® , il più grande fornitore indipendente al mondo di storage di backup che offre storage di backup a più livelli con il blocco temporale di conservazione di sicurezza e basato sull'IA più completo per il recupero da ransomware, ha annunciato oggi di aver avuto un trimestre da record in termini di ordini e fatturato nel primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2026, con una crescita del fatturato a doppie cifre rispetto al Q1 del 2025.
Inoltre, ExaGrid ha continuato a registrare risultati operativi, EBITDA e flusso di cassa libero positivi per il 21 esimo trimestre consecutivo.
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Contatto per i media:
Mary Domenichelli
ExaGrid
mdomenichelli@exagrid.com
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