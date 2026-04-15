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ExaGrid annuncia i suoi migliori risultati in termini di ordini e fatturato nel primo trimestre, con aumenti a doppie cifre del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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ExaGrid ® , il più grande fornitore indipendente al mondo di storage di backup che offre storage di backup a più livelli con il blocco temporale di conservazione di sicurezza e basato sull'IA più completo per il recupero da ransomware, ha annunciato oggi di aver avuto un trimestre da record in termini di ordini e fatturato nel primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2026, con una crescita del fatturato a doppie cifre rispetto al Q1 del 2025.

Inoltre, ExaGrid ha continuato a registrare risultati operativi, EBITDA e flusso di cassa libero positivi per il 21 esimo trimestre consecutivo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Mary Domenichelli
ExaGrid
mdomenichelli@exagrid.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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