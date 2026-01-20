Evernote rilascia v11: un nuovo capitolo nella produttività potenziata dall'IA

Evernote oggi ha annunciato il rilascio di v11 , il suo primo importante aggiornamento di prodotti in cinque anni. La nuova versione comprende tre importanti funzionalità di intelligenza artificiale: AI Assistant, Semantic Search e AI Meeting Notes , creando modi più intelligenti di acquisire, recuperare e gestire informazioni in Evernote. Con il rilascio di v11, queste funzionalità sono ora disponibili a tutti i clienti Evernote.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260119971724/it/

L'importante aggiornamento ha richiesto due anni di lavoro

V11 è un riconoscimento dell'evoluzione di Evernote sotto la guida di Bending Spoons. Dal 2024, Evernote ha rilasciato più di 250 nuove funzionalità e miglioramenti, potenziando anche notevolmente la sincronizzazione, la velocità e l'affidabilità.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260119971724/it/

Contatti per i media

Evernote:

Rebecca Shamritsky

rebs@bendingspoons.com

Bending Spoons:

Christy Keenan

ck@bendingspoons.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire