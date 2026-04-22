Europcar Mobility Group annuncia una collaborazione esclusiva con MIC Co., Ltd. per ampliare la sua presenza in Giappone
Europcar Mobility Group ha stipulato un accordo esclusivo di collaborazione con MIC Co., Ltd., l'operatore dell'ampia rete giapponese "Niconico Rent-A-Car". Questo storico accordo segna la prima partnership esclusiva di Europcar Mobility Group nel mercato giapponese, finalizzata a fornire soluzioni fluide di mobilità per il sempre maggior numero di viaggiatori internazionali in visita nella regione.
Migliorare le possibilità per i viaggiatori provenienti dall'estero
Dal 10 aprile 2026, i clienti possono prenotare il noleggio di autoveicoli presso le sedi gestite direttamente da Niconico Rent-A-Car negli aeroporti sulla piattaforma di prenotazione globale di Europcar, permettendo così ai viaggiatori stranieri di pianificare il proprio trasporto in Giappone dall'estero utilizzando un'interfaccia conosciuta, eliminando i comuni ostacoli delle prenotazioni e migliorando l'esperienza totale del viaggio.
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vincent.vevaud@europcar.com
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