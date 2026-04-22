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Europcar Mobility Group annuncia una collaborazione esclusiva con MIC Co., Ltd. per ampliare la sua presenza in Giappone

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Europcar Mobility Group ha stipulato un accordo esclusivo di collaborazione con MIC Co., Ltd., l'operatore dell'ampia rete giapponese "Niconico Rent-A-Car". Questo storico accordo segna la prima partnership esclusiva di Europcar Mobility Group nel mercato giapponese, finalizzata a fornire soluzioni fluide di mobilità per il sempre maggior numero di viaggiatori internazionali in visita nella regione.

Migliorare le possibilità per i viaggiatori provenienti dall'estero

Dal 10 aprile 2026, i clienti possono prenotare il noleggio di autoveicoli presso le sedi gestite direttamente da Niconico Rent-A-Car negli aeroporti sulla piattaforma di prenotazione globale di Europcar, permettendo così ai viaggiatori stranieri di pianificare il proprio trasporto in Giappone dall'estero utilizzando un'interfaccia conosciuta, eliminando i comuni ostacoli delle prenotazioni e migliorando l'esperienza totale del viaggio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media
vincent.vevaud@europcar.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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