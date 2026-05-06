euroAtlantic Airways nomina Pauls Calitis come nuovo CEO alla guida della prossima fase di crescita

euroAtlantic Airways ("EAA"), un fornitore leader globale di servizi di wet-leasing e noleggio di aerei di linea a fusoliera larga e società del portafoglio di Njord Partners, è lieta di annunciare la nomina di Pauls Calitis in qualità di Chief Executive Officer a partire dal 18 maggio 2026. Pauls prenderà il posto di Stewart Higginson, che ha rivestito il ruolo di CEO dall'inizio del 2024 e che si insedierà ora come Presidente non esecutivo del Consiglio di amministrazione. Questa nomina segna l'inizio della prossima fase di sviluppo della società sotto la guida di Njord Partners.

Pauls vanta oltre trent'anni di esperienza nel settore dell'aviazione, e di recente ha rivestito il ruolo di Chief Operating Officer e di membro del Consiglio di amministrazione presso airBaltic, oltre ad aver svolto la funzione di CEO ad interim nel 2025.