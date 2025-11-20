Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

euNetworks nomina Nick Walden Chief Revenue Officer

AA

euNetworks ha annunciato oggi la nomina di Nick Walden a Chief Revenue Officer, con effetto a partire dal 2 dicembre 2025. Nick lavorerà presso la sede di Londra e guiderà tutti gli aspetti della strategia commerciale e di vendita di euNetworks.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251120211755/it/

Nick Walden - CRO of euNetworks

Nick Walden - CRO of euNetworks

Nick entra a far parte di euNetworks con alle spalle un'esperienza di oltre 30 anni nel settore delle telecomunicazioni; recentemente ha ricoperto il ruolo di vicepresidente senior del settore vendite globali per Infinera (ora Nokia). In precedenza, Nick è stato vicepresidente senior e direttore generale EMEA presso Infinera, dopo oltre un decennio di esperienza in ruoli dirigenziali presso Ciena.

“È un momento incredibilmente entusiasmante per entrare a far parte di euNetworks, sulla scia della sua forte crescita e del suo slancio in qualità di fornitore di infrastrutture di banda larga essenziali in tutta Europa. L'incessante attenzione di euNetworks nei confronti dei clienti è in linea con la mia passione di offrire valore ai clienti, alla guida di team collaborativi, orientati all'impatto e ad alte prestazioni. Non vedo l'ora di iniziare, incontrare il team e promuovere insieme la crescita dei nostri clienti”, ha dichiarato Nick Walden, nuovo CRO di euNetworks.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Lucy Noad | Responsabile comunicazione e marketing | euNetworks
lucy.noad@eunetworks.com e-mail
| +44 7909 416570 cellulare



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario