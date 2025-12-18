ESW e Scholl annunciano una partnership per accelerare l’espansione dell’ecommerce cross-border in oltre 50 mercati

ESW, leader globale nelle soluzioni ecommerce direct-to-consumer (DTC), annuncia oggi il lancio della partnership con Scholl , realizzata in stretta collaborazione con Shopify e Arsenalia , con l’obiettivo di accelerare il rollout internazionale dell’ecommerce del brand in oltre 50 mercati.

La partnership integra l’infrastruttura di piattaforma di Shopify, la visione strategica e l’eccellenza operativa di Arsenalia e le capacità cross-border di ESW in qualità di Merchant of Record , consentendo a Scholl di scalare la propria presenza DTC a livello globale attraverso un modello completamente localizzato, conforme alle normative e operativamente semplificato.

Scholl ha scelto ESW come partner in grado di gestire la complessità del cross-border mantenendo al contempo il pieno controllo della piattaforma ecommerce e dei dati cliente. L’integrazione nativa di ESW con Shopify, unita al coordinamento con Arsenalia, ha permesso al brand di lanciare e scalare nuovi mercati internazionali con rapidità e coerenza. Il rollout è iniziato dal mercato domestico e dall’Europa — inclusi Regno Unito e Svizzera — e proseguirà con oltre 30 mercati aggiuntivi, tra cui India, Brasile, Messico, Indonesia e territori chiave del Medio Oriente.

«Grazie a questa collaborazione, Scholl può portare i nostri prodotti a un numero sempre maggiore di consumatori nel mondo, offrendo un’esperienza direct-to-consumer fluida e di elevata qualità», ha dichiarato Barbara Freti, Chief Commercial Officer di Scholl . «ESW, Shopify e Arsenalia hanno costruito una base scalabile che sostiene le nostre ambizioni internazionali e garantisce un’eccellente rappresentazione del brand in ogni mercato».

Con il progredire della partnership, le tre organizzazioni lavorano congiuntamente per assicurare che l’espansione globale di Scholl poggi su una struttura scalabile e future-proof. Questa collaborazione non solo semplifica gli aspetti tecnici e operativi dell’ecommerce cross-border, ma garantisce anche che ogni espansione in nuovi mercati benefici di competenze condivise, pianificazione unificata e di un forte impegno verso un’esperienza cliente di eccellenza.

«In ESW il nostro obiettivo è offrire soluzioni su misura che consentano ai brand di scalare il proprio business direct-to-consumer a livello globale», ha dichiarato Federica Ronchi, Vice President of Sales di ESW . «La partnership con Shopify e Arsenalia ha permesso a Scholl di accelerare la propria scalabilità, ridurre il time-to-market, semplificare la complessità operativa e sbloccare nuove opportunità di revenue a livello internazionale».

La struttura della partnership ha garantito un modello operativo unificato su esperienza storefront, processi di back-end e compliance internazionale. Questo approccio coordinato ha ridotto in modo significativo i tempi di sviluppo, migliorato la qualità del lancio e consentito a Scholl di entrare in nuovi mercati offrendo sin dal primo giorno una customer experience coerente.

«Shopify è orgogliosa di supportare Scholl nella sua espansione globale», ha dichiarato Paolo Picazio, Head of South Europe, Partnerships | Country Manager Italia . «Combinando l’infrastruttura ecommerce flessibile e resiliente di Shopify con l’expertise cross-border di ESW e la consulenza strategica e tecnica di Arsenalia, Scholl può concentrarsi su ciò che sa fare meglio: sviluppare prodotti innovativi e costruire relazioni durature con i clienti in tutto il mondo».

La partnership rafforza la strategia di ESW di supportare i brand globali nella loro traiettoria di crescita internazionale, mantenendo al contempo una forte presenza locale nella gestione operativa e nel customer care. Testimonia inoltre la solidità dell’ “ecosistema tecnologico” in cui platform provider come Shopify e system integrator come Arsenalia collaborano in modo coordinato con ESW per accelerare l’espansione internazionale.

«In Arsenalia, il nostro obiettivo è accompagnare i brand verso ecosistemi di crescita dei ricavi scalabili e future-ready a livello globale», ha dichiarato Marco Dalla Libera, Partner di Arsenalia . «Lavorare con Scholl, ESW e Shopify ci ha permesso di costruire un sistema unificato che gestisce la complessità dietro le quinte, consentendo a Scholl di crescere in modo rapido, sicuro ed efficiente».

Grazie all’adozione della soluzione end-to-end di ESW — che include localizzazione di pagamenti e checkout, calcolo di dazi e imposte, gestione delle frodi, compliance normativa e customer service multilingua — Scholl è ora in grado di offrire un customer journey fluido e di alta qualità in tutte le aree geografiche attive. Il modello fornisce al brand una base scalabile e a basso rischio per future aperture di mercato, supportata dai team Client Success e Customer Service di ESW.

About ESW

ESW rende l’ecommerce internazionale semplice e potente collaborando con i brand e i retailer più amati al mondo per offrire soluzioni ecommerce globali che riducono la complessità del cross-border. Attraverso la localizzazione dell’esperienza di acquisto online, ESW crea momenti di valore tra brand e consumatori, genera ricavi globali e contribuisce alla fidelizzazione dei clienti.

ESW affronta le complessità dei mercati internazionali con soluzioni su misura, tra cui checkout frictionless, spedizioni e resi rapidi e affidabili, e riduzione dei rischi normativi e di compliance. Con uffici a New York, Dublino, Madrid e Singapore, ESW supporta alcuni dei brand più ambiziosi al mondo nella crescita e nella redditività in oltre 200 mercati internazionali. ESW è l’unica soluzione di international commerce certificata MACH.

About Scholl

Le scarpe comfort più estetiche al mondo, nate nel 1899.

Scholl è il brand iconico e pioniere nel settore delle calzature aspirazionali, del design e della tecnologia, e offre un portafoglio di prodotti specializzati caratterizzato da comfort unico, tecnologie comprovate e design contemporaneo.

Nel segno dell’iconica Pescura, nata nel 1956. Combinando tecniche di manifattura moderna, design eco-consapevole e materiali sostenibili, Scholl promuove il benessere personale riducendo al contempo la carbon footprint.

Scholl è oggi presente in oltre 90 Paesi nel mondo ed è disponibile anche su www.scholl-shoes.com

About Arsenalia

Arsenalia è il partner indipendente che guida le organizzazioni nei loro percorsi di crescita, integrando tecnologie AI-driven, ottimizzando i processi e abilitando nuovi modelli di business per creare valore concreto e duraturo. Con un team di oltre 1.000 esperti, sedi e hub operativi globali e partnership consolidate con i principali provider tecnologici, Arsenalia combina visione strategica ed eccellenza operativa. Offre consulenza nelle aree Customer Experience, People, Enterprise e Innovation, promuovendo una trasformazione digitale completa e sostenibile.

