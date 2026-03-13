Estithmar Holding paga il terzo coupon semestrale della tranche Sukuk all'8,75%

Estithmar Holding Q.P.S.C. ha pagato il terzo coupon semestrale della sua Sukuk (prima tranche) denominata in riyal del Qatar (QAR), con un tasso di profitto annuale dell' 8,75% .

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Estithmar Holding Pays the Third Semi-Annual coupon of the 8.75% Sukuk Tranche (Photo: AETOSWire)

La prima tranche, parte del più ampio programma Sukuk dell'azienda, stimato a 3,4 miliardi di QAR e quotato all'International Securities Market della Borsa di Londra, è stata emessa nell'agosto 2024.

L'emissione ha attratto un pool diversificato di investitori istituzionali, tra cui banche, compagnie assicurative e gestori patrimoniali, con un forte interesse da parte delle istituzioni sia governative che private. Questa domanda riflette la crescente fiducia degli investitori nella capacità di Estithmar Holding di fornire valore sostenuto agli stakeholder.

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Nesrine Nacef

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