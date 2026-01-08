Estée Lauder annuncia la sua ultima ambasciatrice del brand, l'attrice Daisy Edgar-Jones

Estée Lauder oggi ha annunciato di aver ingaggiato la celebre attrice britannica, Daisy Edgar-Jones, come sua ultima Global Brand Ambassador. Daisy sarà il volto di Estée Lauder per i prodotti skin care, makeup e fragranze, con il debutto della sua prima campagna stampa, digitale e nei punti vendita fissato per il 2 febbraio. L'attrice entra a far parte dell'attuale rosa di talenti mondiali di Estée Lauder, che comprendono Ana de Armas, Bianca Brandolini, Carolyn Murphy, Imaan Hammam, IU, Karlie Kloss, Paulina Porizkova e Yang Mi.

Daisy Edgar Jones for Estée Lauder

“Come attrice, amo il modo in cui riusciamo a raccontare la storia di chi siamo attraverso il trucco. Ho sempre ammirato il modo in cui Estée Lauder celebra la sicurezza e l'individualità nelle donne. La tradizione, l'eleganza e la forza del marchio sono una grande fonte d'ispirazione per me”, ha dichiarato Daisy Edgar-Jones. “Pare surreale far parte della famiglia Estée Lauder, ma pare davvero di essere una famiglia”.

