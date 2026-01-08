Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Estée Lauder annuncia la sua ultima ambasciatrice del brand, l'attrice Daisy Edgar-Jones

AA

Estée Lauder oggi ha annunciato di aver ingaggiato la celebre attrice britannica, Daisy Edgar-Jones, come sua ultima Global Brand Ambassador. Daisy sarà il volto di Estée Lauder per i prodotti skin care, makeup e fragranze, con il debutto della sua prima campagna stampa, digitale e nei punti vendita fissato per il 2 febbraio. L'attrice entra a far parte dell'attuale rosa di talenti mondiali di Estée Lauder, che comprendono Ana de Armas, Bianca Brandolini, Carolyn Murphy, Imaan Hammam, IU, Karlie Kloss, Paulina Porizkova e Yang Mi.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260108483521/it/

Daisy Edgar Jones for Estée Lauder

Daisy Edgar Jones for Estée Lauder

“Come attrice, amo il modo in cui riusciamo a raccontare la storia di chi siamo attraverso il trucco. Ho sempre ammirato il modo in cui Estée Lauder celebra la sicurezza e l'individualità nelle donne. La tradizione, l'eleganza e la forza del marchio sono una grande fonte d'ispirazione per me”, ha dichiarato Daisy Edgar-Jones. “Pare surreale far parte della famiglia Estée Lauder, ma pare davvero di essere una famiglia”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Tara Connaughton, tconnaug@estee.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario