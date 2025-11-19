Esri lancia le integrazioni ArcGIS più recenti per Microsoft Fabric

Giornale di Brescia
Esri , leader mondiale nel settore dell’intelligence sulla localizzazione, oggi ha annunciato la disponibilità generale di ArcGIS GeoAnalytics per Microsoft Fabric. Inoltre ora è di dominio pubblico l’anteprima di ArcGIS Maps per Microsoft Fabric, uno strumento di mappatura che consente agli utenti di aggiungere facilmente contesto con dati aziendali, ambientali, demografici e sullo stile di vita per arricchire i dati aziendali in Microsoft OneLake.

“Questa integrazione rende alcune delle funzionalità essenziali Esri accessibili ai professionisti dei dati direttamente dal loro ambiente Microsoft Fabric”, spiega Jack Dangermond, presidente Esri. “Siamo lieti di portare avanti la nostra collaborazione strategica di lunga data con Microsoft per aiutare i clienti che abbiamo in comune a ottenere dati approfonditi spaziali e rivelare schemi inesplorati”.

Jo Ann Pruchniewski
Pubbliche relazioni Esri
Cellulare: 301-693-2643
E-mail: jpruchniewski@esri.com



