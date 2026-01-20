Esmark rafforza l'impegno globale in ambito sportivo sponsorizzando la squadra di hockey professionale della Slovacchia

Esmark Sports Management and Entertainment, azienda interamente controllata da Esmark Inc., ha annunciato oggi di essere lo sponsor della squadra e la comproprietaria di una nuova squadra di hockey professionale a Košice, in Slovacchia. La partnership sottolinea l'impegno di Esmark a sostenere lo sviluppo degli sport e a rafforzare le connessioni nella comunità attraverso il potere unificante dell'atletica.

Esmark Sports Management and Entertainment, a wholly owned subsidiary of Esmark Inc., is the team sponsor and co-owner of a newly established professional hockey team in Košice, Slovakia.

La squadra Hockey Club Esmark Košice ha iniziato a competere nella serie 2HL di hockey su ghiaccio professionale in Slovacchia nella stagione 2025-2026. La squadra è composta da atleti di Košice che hanno giocato in varie squadre slovacche.

Contatto per i media:

Katie Regan

Direttore delle Comunicazioni

Esmark, Inc.

Katie.regan@esmark.com





