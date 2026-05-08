Esentia annuncia l'avvenuta quotazione delle obbligazioni senior al 6,125% con scadenza nel 2033 e delle obbligazioni senior al 6,500% con scadenza nel 2038

Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. ("ESENTIA" o la "Società"), ha annunciato oggi la quotazione delle proprie obbligazioni senior al 6,125% con scadenza nel 2033, per un importo nominale complessivo di 1.000.000.000,00 dollari USA (le "Obbligazioni 2033") e un importo nominale complessivo di 1.000.000.000,00 dollari USA delle proprie obbligazioni senior al 6,500% con scadenza nel 2038 (le "Obbligazioni 2038" e, insieme alle Obbligazioni 2033, le "Obbligazioni") che saranno emesse dalla Società in un’offerta privata rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act statunitense del 1933, e relative modifiche (il "Securities Act"), e al di fuori degli Stati Uniti a soggetti non statunitensi ai sensi del Regulation S del Securities Act statunitense. Le Obbligazioni 2033 saranno emesse al prezzo del 99,517%, mentre le Obbligazioni 2038 saranno emesse al prezzo del 98,444%. Le Obbligazioni 2033 scadranno il 30 luglio 2033 e le Obbligazioni 2038 scadranno il 30 luglio 2038 e saranno garantite integralmente e incondizionatamente da alcune controllate della Società. La liquidazione delle Obbligazioni è prevista per il 14 maggio 2026, fatte salve le consuete condizioni di chiusura.

I proventi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni saranno utilizzati dalla Società per (i) finanziare un'offerta pubblica di acquisto condotta da Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V., una filiale della Società, per l'acquisto in contanti tutte le proprie obbligazioni senior garantite al 6,375% in circolazione con scadenza nel 2038, (ii) estinguere anticipatamente tutte le obbligazioni senior garantite al 5,465% con scadenza nel 2041 emesse da Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V., una filiale della Società, (iii) pagare in anticipo tutti gli altri debiti in essere relativi a prestiti contratti con terzi e (iv) l'eventuale importo residuo per i normali scopi aziendali.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione di un'offerta di acquisto di tali titoli, né avrà luogo alcuna vendita degli stessi in qualsiasi Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita risulti illegale prima della registrazione o dell'ammissione ai sensi delle leggi sui titoli di qualsiasi Stato o giurisdizione. Le Obbligazioni e le relative garanzie non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense, né di alcuna legge statale applicabile in materia di titoli, e sono state offerte esclusivamente ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A promulgata ai sensi del Securities Act e, al di fuori degli Stati Uniti, a soggetti non statunitensi in conformità con il Regulation S ai sensi del Securities Act. A meno che non siano registrate, le Obbligazioni e le relative garanzie non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti se non in virtù di un'esenzione dai requisiti di registrazione previsti dal Securities Act e da qualsiasi legge statale applicabile in materia di titoli.

Avviso relativo alle dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act statunitense del 1995. Le dichiarazioni previsionali sono spesso precedute da termini quali "ritiene", "prevede", "potrebbe", "anticipa", "pianifica", "intende", "ipotizza", "sarà", o espressioni simili. Le dichiarazioni previsionali qui contenute includono affermazioni relative all'offerta di Obbligazioni della Società e all'uso previsto dei proventi da essa derivanti. Tali aspettative potrebbero realizzarsi o meno. Alcune di tali aspettative potrebbero basarsi su ipotesi o valutazioni che potrebbero rivelarsi errate. Inoltre, l'atttività e le operazioni di ESENTIA sono soggette a numerosi rischi e fattori di insicurezza, molti dei quali esulano dal controllo di ESENTIA, il che potrebbe tradursi nel mancato raggiungimento degli obiettivi previsti di ESENTIA o incidere in modo significativo sulla situazione finanziaria, sui risultati operativi e sui flussi di cassa di ESENTIA.

Le dichiarazioni previsionali sono formulate esclusivamente alla data del presente documento, ed ESENTIA non si assume alcun obbligo (e declina espressamente qualsiasi obbligo) di aggiornamento delle dichiarazioni previsionali al fine di riflettere eventi o circostanze successivi alla data in cui tali dichiarazioni sono state fatte, né di riflettere il verificarsi di eventi imprevisti. Alla luce dei rischi e delle incertezze di cui sopra, nonché della possibilità che i risultati effettivi differiscano dalle ipotesi su cui si basano alcune di tali dichiarazioni previsionali, gli investitori devono tenere presente che i risultati, gli eventi o gli sviluppi indicati in qualsiasi dichiarazione previsionale contenuta nel presente documento potrebbero non verificarsi e che i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli qui descritti, inclusi quelli descritti come anticipati, attesi, previsti, proiettati o simili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260507656421/it/

Contatto per le relazioni con gli investitori

ri@esentia-energy.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire