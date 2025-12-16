Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Esco Aster firma un contratto per la produzione clinica cGMP di esosomi con Shine-On Biomedical per una nuova piattaforma inedita per la somministrazione di farmaci tramite esosomi mirati all'HLA-G

AA

Esco Aster, una CRDMO di cellule e derivati verticalmente integrata con sede a JTC LaunchPad Singapore, ha annunciato il supporto produttivo CMC per il programma di esosomi mirati all'HLA-G di Shine-On Biomedical. Shine-On Biomedical ha sponsorizzato Esco Aster nel 2023 per i servizi cGMP, iniziando con lo sviluppo di esosomi ad alto rendimento utilizzando la piattaforma di linee cellulari di Esco Aster. Le relazioni tecniche sullo sviluppo del processo, sulle analisi e sulle formulazioni, sul caricamento di farmaci negli esosomi, sulle prove di ingegneria GMP e sugli studi di stabilità hanno supportato la presentazione dell'IND da parte di Shine-On. L'IND è stato approvato dall'FDA statunitense nel primo trimestre 2025.

Inoltre, Esco Aster sta fornendo servizi tecnici per studi esplorativi di fattibilità del caricamento degli esosomi secondo le istruzioni di Shine-On.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Esco Aster Pte. Ltd.
mail@escoaster.com
Sito web: https://escoaster.com/

Shine-On Biomedical Co., Ltd.
service@shineon-bio.com
Sito web: https://en.shineon-bio.com/



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario