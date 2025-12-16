Esco Aster firma un contratto per la produzione clinica cGMP di esosomi con Shine-On Biomedical per una nuova piattaforma inedita per la somministrazione di farmaci tramite esosomi mirati all'HLA-G

Esco Aster, una CRDMO di cellule e derivati verticalmente integrata con sede a JTC LaunchPad Singapore, ha annunciato il supporto produttivo CMC per il programma di esosomi mirati all'HLA-G di Shine-On Biomedical. Shine-On Biomedical ha sponsorizzato Esco Aster nel 2023 per i servizi cGMP, iniziando con lo sviluppo di esosomi ad alto rendimento utilizzando la piattaforma di linee cellulari di Esco Aster. Le relazioni tecniche sullo sviluppo del processo, sulle analisi e sulle formulazioni, sul caricamento di farmaci negli esosomi, sulle prove di ingegneria GMP e sugli studi di stabilità hanno supportato la presentazione dell'IND da parte di Shine-On. L'IND è stato approvato dall'FDA statunitense nel primo trimestre 2025.

Inoltre, Esco Aster sta fornendo servizi tecnici per studi esplorativi di fattibilità del caricamento degli esosomi secondo le istruzioni di Shine-On.

