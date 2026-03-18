Epassi nomina tre leader senior per accelerare la crescita europea

Epassi Group, una piattaforma tecnologica europea leader nel settore dei servizi multipli, oggi ha annunciato le nomine di Phil Jones a Direttore finanziario (Chief Revenue Officer, CRO), Ross Seychell a Responsabile del personale (Chief People Officer, CPeO) e Cho Hwang a Direttore tecnico (Chief Technology Officer, CTO), rafforzando il suo team dirigente mentre l'azienda si avvia alla prossima fase di espansione.

Cho Hwang è entrato in Epassi il 1° dicembre 2025. Hwang apporta notevole esperienza dirigenziale internazionale nel settore tecnologico, maturata in aziende come HelloFresh, Coupang e Nordstrom. In Epassi, Cho è alla guida della strategia tecnologica dell'azienda e della sua organizzazione ingegneristica, mentre la piattaforma continua ad espandersi in tutta Europa. La sua esperienza supporterà l'ambizione di Epassi ad ampliare ulteriormente il suo ecosistema di servizi multipli per datori di lavoro, dipendenti e collaboratori.

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Aleksi Miikkulainen

Group CMO

aleksi.miikkulainen@epassi.com





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