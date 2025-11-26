Epassi annuncia una transizione a livello di leadership

Epassi Group, leader europeo in ambito della tecnologia per i benefit digitali per i dipendenti, ha annunciato oggi che Nickyl Raithatha entrerà a far parte del gruppo in qualità di Chief Executive Officer. Nickyl assumerà il suo ruolo nel 2026. Pekka Rantala, che ha svolto il ruolo di CEO da settembre 2019, continuerà a far parte del Consiglio di amministrazione in qualità di presidente non esecutivo.

Nel corso degli ultimi sei anni, Epassi Group è passato dall'essere una storia di successo dei Paesi nordici a una delle piattaforme SaaS leader in Europa per i benefit e il benessere dei dipendenti. L'azienda ha ampliato la propria presenza geografica assieme al suo portafoglio di prodotti, guidata da una potente combinazione di solida crescita organica e di acquisizioni strategiche, con il supporto di TA Associates e Warburg Pincus.

