Epassi annuncia una transizione a livello di leadership

Epassi Group, leader europeo in ambito della tecnologia per i benefit digitali per i dipendenti, ha annunciato oggi che Nickyl Raithatha entrerà a far parte del gruppo in qualità di Chief Executive Officer. Nickyl assumerà il suo ruolo nel 2026. Pekka Rantala, che ha svolto il ruolo di CEO da settembre 2019, continuerà a far parte del Consiglio di amministrazione in qualità di presidente non esecutivo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251126070260/it/

Pekka Rantala and Nickyl Raithatha

Nel corso degli ultimi sei anni, Epassi Group è passato dall'essere una storia di successo dei Paesi nordici a una delle piattaforme SaaS leader in Europa per i benefit e il benessere dei dipendenti. L'azienda ha ampliato la propria presenza geografica assieme al suo portafoglio di prodotti, guidata da una potente combinazione di solida crescita organica e di acquisizioni strategiche, con il supporto di TA Associates e Warburg Pincus.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Pekka Rantala
CEO del Gruppo
pekka.rantala@epassi.com

Alice Gibb
Direttrice – Comunicazioni europee, Warburg Pincus
Alice.gibb@warburgpincus.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

