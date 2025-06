E.ON approfondisce la collaborazione con HCLTech per accelerare la trasformazione basata sui prodotti

HCLTech , società tecnologica globale leader nel settore, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con E.ON, una delle società energetiche più grandi in Europa con una rete di distribuzione di 1,6 milioni di chilometri e circa 47 milioni di clienti. Questo rende HCLTech un partner fondamentale per il continuo percorso su cloud di E.ON.

Secondo il nuovo accordo pluriennale, HCLTech stabilirà un nuovo cloud privato e fornirà una gestione di cloud e di rete tra gli hyperscaler di E.ON a livello globale.

HCLTech utilizzerà le sue soluzioni come AI Force per consentire a E.ON di scalare l'iperautomazione e migliorare la maturità del cloud e della rete per accelerare la sua trasformazione guidata da DevOps e basata sui prodotti.

