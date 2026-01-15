Giornale di Brescia
Entra in servizio il Cessna Citation M2 Gen2 con sistema di automanetta Garmin: il jet light-entry più diffuso ora offre ai piloti maggiore controllo e precisione

Recentemente è entrato in servizio il Cessna Citation M2 Gen2 dotato del sistema di automanetta Garmin, certificato dalla Federal Aviation Administration (FAA) nell’ottobre 2025. L’integrazione del sistema di manetta automatica Garmin potenzia ulteriormente le capacità del jet light-entry più diffuso sul mercato, garantendo ai piloti un controllo e una precisione superiori.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260114505534/it/

Il Cessna Citation M2 Gen è progettato e fabbricato da Textron Aviation Inc. , un’impresa Textron Inc. (NYSE: TXT).

“Continuiamo a investire nei nostri prodotti per offrire ai clienti la migliore esperienza di volo al mondo”, spiega Lannie O’Bannion, vicepresidente senior vendite e marketing.

