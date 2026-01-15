Giornale di Brescia
Entra in servizio il Cessna Citation CJ3 Gen2, offrendo i più significativi aggiornamenti della serie Gen2 realizzati fino ad oggi

Il Cessna Citation CJ3 Gen2 è entrato in servizio, stabilendo un nuovo standard per la famiglia Citation Gen2. I clienti del lancio e da lungo tempo proprietari del Citation, Dave Mecartney e Shannon Day, hanno preso in consegna il loro nuovo aereo questa settimana. Mecartney – un esperto aviatore con quasi vent’anni di volo sui light jet Citation e membro del comitato consultivo per i clienti Textron Aviation – ha contribuito a definire i miglioramenti che elevano l’esperienza d’uso del CJ3 Gen2. Gli aggiornamenti chiave, tutti sviluppati sulla base dei feedback dei clienti, includono la tecnologia del sistema di automanetta Garmin, maggiore spazio per le gambe dei piloti e un ambiente della cabina completamente personalizzabile.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260108610319/it/

Cessna Citation CJ3 Gen2 enters into service, delivering the most significant Gen2 updates to date (Photo credit: Textron Aviation).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente per i media
Kate Flavin
+1.316.252.7780
kflavin@txtav.com
txtav.com



