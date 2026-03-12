Enodia Therapeutics rafforza il portafoglio Sec61 attraverso l'acquisizione di asset preclinici da Kezar Life Sciences

Enodia Therapeutics, società biotecnologica che sviluppa nuove terapie a piccole cellule per la degradazione mirata delle proteine al punto di sintesi, Kezar Life Sciences, Inc. (Nasdaq: KZR), azienda biotecnologica allo stadio clinico che sviluppa nuovi farmaci a piccole molecole per trattare esigenze non soddisfatte in malattie immunomediate, oggi ha annunciato che Enodia ha acquisito gli asset di Kezar dal suo programma di ricerca e sviluppo basato su Sec61. L'acquisizione consente a Enodia di portare avanti la sua comprensione dei meccanismi di selettività di Sec61, ampliando le conoscenze in tema biologico e traslazionale per il progresso più rapido verso traguardi clinici fondamentali.

