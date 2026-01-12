Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Enginzyme e AGC creano un processo scalabile per l'ingrediente chiave dell'mRNA

AA

In occasione della conferenza mRNA Health a Berlino, enginzyme e AGC Inc. hanno presentato un processo scalabile per la produzione di un ingrediente chiave per vaccini e terapie a base di mRNA, l'N1-metilpseudouridina-5'-trifosfato (m¹ΨTP).

La rapida crescita di vaccini e terapie a base di mRNA ha generato una notevole richiesta di nucleotidi modificati come m¹ΨTP, che migliora la stabilità e l'espressione dell'mRNA, riducendo al contempo l'immunogenicità.

Enginzyme è un'azienda deep-tech che offre soluzioni di biofabbricazione ottimizzate tramite la tecnologia di ingegneria enzimatica senza cellule. AGC Inc. è un attore leader globale nei settori che vanno dal vetro architettonico all'industria chimica e alle scienze della vita. AGC Inc. fornisce servizi in un ampio ventaglio di settori di scienze della vita, dai prodotti farmaceutici sintetici e agrochimici fino ai prodotti biofarmaceutici e alle terapie cellulari e genetiche all'avanguardia, nonché agli RNA messaggeri.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per la stampa - enginzyme
James Connell

Per informazioni commerciali e richieste di campioni:
business@enginzyme.com

AGC Inc.
Norihito Miyawa, Director of the Life Science Division
norihito.miyagawa@agc.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario