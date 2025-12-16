Giornale di Brescia
Enersense sceglie Sitetracker come piattaforma per il 5G e le iniziative di espansione della fibra

Sitetracker , il leader globale nella Gestione completa del ciclo di vita delle risorse, ha annunciato che Enersense, un partner leader nel ciclo di vita per i clienti che operano nella trasmissione e produzione energetica, nella transizione energetica industriale e nei servizi di telecomunicazioni in Finlandia e nei Paesi Baltici, ha scelto Sitetracker per digitalizzare e scalare le sue operazioni. L'implementazione ha consentito a Enersense di sostituire i sistemi tradizionali, standardizzare i flussi di lavoro e supportare la loro capacità di offrire servizi con tempi di consegna brevi e alta precisione di lavorazione. La prima fase di implementazione sta già supportando il 5G in Finlandia e rapidamente ampliando le iniziative per portare la fibra a casa (FTTH, fiber-to-the-home).

Prima di Sitetracker, Enersense si è servita di spreadsheet e e-mail per gestire l'esecuzione di progetti, risultando in una limitata visibilità nei traguardi dei progetti, nel tracciamento di asset e nelle prestazioni sul campo.

