Enerin ottiene un finanziamento di serie A da 15 milioni di euro per l'industrializzazione delle pompe di calore modulari ad alta temperatura destinate all'industria mondiale

Enerin, leader tecnologico nelle pompe di calore ad alta temperatura, ha raccolto 15 milioni di euro (180 milioni di NOK) nel quadro di un finanziamento di Serie guidato da Climentum Capital, The Footprint Firm, Johnson Controls e Move Energy, con la partecipazione di PSV Hafnium e di Momentum.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251126662904/it/

Direttore finanziario di Enerin

Henrik Ree Eriksen

henrik@enerin.no

Comunicazioni

Philippa Webb-Muegge

philippa@enerin.no

www.enerin.no





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire