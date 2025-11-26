Giornale di Brescia
Enerin ottiene un finanziamento di serie A da 15 milioni di euro per l'industrializzazione delle pompe di calore modulari ad alta temperatura destinate all'industria mondiale

Enerin, leader tecnologico nelle pompe di calore ad alta temperatura, ha raccolto 15 milioni di euro (180 milioni di NOK) nel quadro di un finanziamento di Serie guidato da Climentum Capital, The Footprint Firm, Johnson Controls e Move Energy, con la partecipazione di PSV Hafnium e di Momentum.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Direttore finanziario di Enerin
Henrik Ree Eriksen
henrik@enerin.no

Comunicazioni
Philippa Webb-Muegge
philippa@enerin.no

www.enerin.no



  3. Ricarica la pagina se necessario