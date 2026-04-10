Energy Vault entra nel mercato giapponese con l'acquisizione di un portafoglio di accumulo energetico da 850 MW, pronto a catturare uno dei mercati di accumulo energetico in più rapida crescita al mondo
Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" o la "Società"), leader globale nelle soluzioni sostenibili di accumulo di energia su scala di rete e nelle infrastrutture di calcolo basate sull’intelligenza artificiale, ha reso noto oggi il suo ingresso ufficiale nel mercato giapponese attraverso un accordo vincolante di acquisizione di un portafoglio di progetti BESS da uno dei più importanti sviluppatori nazionali di accumulo energetico.
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