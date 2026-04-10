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Energy Vault entra nel mercato giapponese con l'acquisizione di un portafoglio di accumulo energetico da 850 MW, pronto a catturare uno dei mercati di accumulo energetico in più rapida crescita al mondo

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Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" o la "Società"), leader globale nelle soluzioni sostenibili di accumulo di energia su scala di rete e nelle infrastrutture di calcolo basate sull’intelligenza artificiale, ha reso noto oggi il suo ingresso ufficiale nel mercato giapponese attraverso un accordo vincolante di acquisizione di un portafoglio di progetti BESS da uno dei più importanti sviluppatori nazionali di accumulo energetico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Energy Vault - Contatti
Investitori
energyvaultIR@icrinc.com

Media
media@energyvault.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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