Energy Vault ed Eskom annunciano un accordo di sviluppo strategico per l'implementazione in Sudafrica di sistemi di accumulo energia a gravità su scala di rete

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" o "la Società"), leader globale nelle soluzioni sostenibili di accumulo energia su scala di rete e nelle infrastrutture di calcolo AI, oggi annuncia un accordo di sviluppo strategico con Eskom Holdings SOC Limited ("Eskom"), l'azienda elettrica statale del Sudafrica, mirato all'implementazione di un sistema di accumulo energia a gravità (GESS) a lunga durata.
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