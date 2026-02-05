Giornale di Brescia
Energy Vault annuncia l'assegnazione di un contratto di fornitura energetica a lungo termine da 100 MW / 870 MWh al suo partner di sviluppo in Australia

AA

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault”), leader nelle soluzioni di accumulo di energia sostenibile su scala industriale, e Bridge Energy Pty Ltd (“Bridge Energy”), uno sviluppatore australiano che chiude il divario tra combustibili fossili ed energia rinnovabile, oggi hanno annunciato che AusEnergy Services ha assegnato un Long-Term Energy Service Agreement (LTESA) a Ebor Battery Energy Storage System (BESS).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Energy Vault - Contatti
Investitori
energyvaultIR@icrinc.com

Media
media@energyvault.com



