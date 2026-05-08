emnify selezionata tra i "Visionari" nel Magic Quadrant™ 2026 di Gartner® per i servizi gestiti di connettività IoT a livello mondiale

emnify named a Visionary in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide.

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Secondo emnify, fornitore che riceve questo riconoscimento per la prima volta in assoluto, questo risultato riflette il suo approccio alla connettività IoT orientato al futuro e basato sulla creazione di una piattaforma progettata per anticipare le prossime esigenze delle aziende, invece di replicare i modelli di connettività del passato.

"Riteniamo che essere scelti tra i 'Visionari" nel nostro debutto nel Magic Quadrant™ di Gartner ® dimostri la nostra strategia mirata dell'ultimo decennio: dalla proprietà della nostra rete core e dalla pionieristica convergenza satellitare-cellulare su una singola SIM fino all'integrazione di modelli di AI ottimizzati direttamente nelle operazioni di connettività, ogni investimento da noi effettuato è stato mirato a offrire ai clienti il ​​livello massimo di velocità e controllo sulla connettività".

Gartner, Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide, Pablo Arriandiaga, Kameron Chao, Jon Dressel, 4 May 2026. A Gartner Magic Quadrant™ is a culmination of research in a specific market, giving you a wide-angle view of the relative positions of the market's competitors. By applying a graphical treatment and a uniform set of evaluation criteria, a Magic Quadrant helps you quickly ascertain how well technology providers are executing their stated visions and how well they are performing against Gartner's market view. Gartner Research Methodologies, Gartner Magic Quadrant, May 5, 2026, https://www.gartner.com/en/research/methodologies/magic-quadrants-research Gartner does not endorse any company, vendor, product or service depicted in its publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner publications consist of the opinions of Gartner’s business and technology insights organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this publication, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Gartner and Magic Quadrant are trademarks of Gartner, Inc. and/or its affiliates. This graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research document and should be evaluated in the context of the entire document. The Gartner document is available upon request from emnify.

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