Elliptic si integra con Tempo, la blockchain incentrata sui pagamenti

Elliptic, il leader nelle decisioni sulle risorse digitali, oggi ha annunciato la copertura completa della blockchain per Tempo, la blockchain Layer-1 incentrata sui pagamenti e incubata da Stripe e Paradigm. Con questa integrazione, i team preposti alla conformità e alle indagini ottengono una visibilità totale in una delle espansioni più significative dell'attività finanziaria reale nell'infrastruttura blockchain.

"Siamo entusiasti della presenza di Elliptic, che garantisce un'infrastruttura per la conformità su Tempo fin dal primo giorno. Mentre i pagamenti si spostano su blockchain in grandi volumi, gli sviluppatori e i loro clienti hanno bisogno di strumenti in tempo reale per soddisfare i requisiti normativi senza rallentamenti". – Nischay Upadhyayula, GTM, Tempo

Tempo è una blockchain Layer-1 progettata per elevati volumi di pagamenti reali, con finalità di regolamento delle transazioni in meno di un secondo ed elevata rapidità di elaborazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260318457166/it/

Rachel Matthews, press@elliptic.co





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire