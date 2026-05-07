Elisa amplia l'installazione della rete PON con la soluzione All-PON™ Shelf di Vecima, distribuendo servizi in fibra 10G in Estonia

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ha annunciato oggi che l'operatore di telecomunicazioni leader Elisa ha distribuito Entra EXS1610 All-PON™ Shelf di Vecima per i servizi 10G Fiber-to-the-Home (FTTH) ai propri abbonati in Estonia.
Nel concorrenziale mercato della banda larga in Estonia, Elisa offre soluzioni altamente innovative ai propri abbonati. EXS1610 di Vecima supporta diversi casi d'uso di installazione, tra cui siti greenfield, siti brownfield selezionati, espansioni nelle zone rurali periferiche, potenziamenti delle reti ibride in fibra-coassiale (HFC), estensioni della copertura e riduzioni degli hub.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260506374461/it/
Relazioni con gli investitori: 250-881-1982, invest@vecima.com
Relazioni con i media: bernadette.dunn@vecima.com
Vecima Sales: sales@vecima.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire