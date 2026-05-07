Elisa amplia l'installazione della rete PON con la soluzione All-PON™ Shelf di Vecima, distribuendo servizi in fibra 10G in Estonia

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ha annunciato oggi che l'operatore di telecomunicazioni leader Elisa ha distribuito Entra EXS1610 All-PON™ Shelf di Vecima per i servizi 10G Fiber-to-the-Home (FTTH) ai propri abbonati in Estonia.

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