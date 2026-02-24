ElevenEs ha svolto la prima chiusura del suo round di investimento di Serie B con il sostegno di Caterpillar Venture Capital Inc.

ElevenEs ha completato la prima chiusura del suo round di investimento di Serie B, con il sostegno di Caterpillar Venture Capital Inc., azienda interamente controllata da Caterpillar Inc. (NYSE: CAT), il principale produttore mondiale di attrezzature per l'edilizia e il settore estrattivo, motori diesel e a gas naturale, turbine a gas industriali e locomotive elettriche diesel. Inoltre, ha partecipato al round un'affiliata di BST (HK) Ltd., società di commercio di materie prime leader nel settore con sede a Hong Kong.

Questa transazione rappresenta un notevole traguardo nel futuro della produzione europea di batterie, in quanto il capitale verrà utilizzato per le fasi iniziali dell'infrastruttura e dell'attrezzatura della Mega-Factory da 1GWh, la cui realizzazione è prevista nel febbraio 2026.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260224845914/it/

nada.filipovic@elevenes.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire