Eighteen48 Partners annuncia il primo closing del fondo Eighteen48 Private Equity Fund I a 175 milioni di euro

Eighteen48 Partners ha annunciato oggi il primo closing dell'Eighteen48 Private Equity Fund I (il "Fondo") a 175 milioni di euro. Il Fondo, che punta a raggiungere i 350 milioni di euro, è incentrato su operazioni di buyout nel segmento delle medie imprese europee, individuate tramite sponsor indipendenti.

Il primo closing è stato sostenuto da importanti impegni di ricapitalizzazione da parte di clienti di Eighteen48 nonché da impegni da parte di istituzioni, family office e clienti UHNW, sottolineando la forza della piattaforma, dei risultati e dell'esperienza dell'azienda, oltre a un crescente slancio nel settore degli sponsor indipendenti.

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Oliver Mayer

Responsabile del settore Private equity, Eighteen48 Partners

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