Eighteen48 Partners annuncia il primo closing del fondo Eighteen48 Private Equity Fund I a 175 milioni di euro

Eighteen48 Partners ha annunciato oggi il primo closing dell'Eighteen48 Private Equity Fund I (il "Fondo") a 175 milioni di euro. Il Fondo, che punta a raggiungere i 350 milioni di euro, è incentrato su operazioni di buyout nel segmento delle medie imprese europee, individuate tramite sponsor indipendenti.
Dal 2020, Eighteen48 Partners ha investito più di 200 milioni di euro in questa strategia, che ambisce a fornire agli investitori un'esposizione diversificata alle transazioni fuori mercato.
Il primo closing è stato sostenuto da importanti impegni di ricapitalizzazione da parte di clienti di Eighteen48 nonché da impegni da parte di istituzioni, family office e clienti UHNW, sottolineando la forza della piattaforma, dei risultati e dell'esperienza dell'azienda, oltre a un crescente slancio nel settore degli sponsor indipendenti.
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Oliver Mayer
Responsabile del settore Private equity, Eighteen48 Partners
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