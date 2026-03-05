Eight Sleep raggiunge una valutazione di 1,5 miliardi di dollari e accelera lo sviluppo dell'IA predittiva per la salute

Eight Sleep , l'azienda leader nell'ambito della tecnologia del sonno, ha annunciato oggi un nuovo round strategico guidato da Tether Investments, con la valutazione dell'azienda a 1,5 miliardi di dollari. L'investimento finanzierà l'espansione di Eight Sleep dall'ottimizzazione del sonno al monitoraggio predittivo della salute basato sull'IA, con lo sviluppo di un sistema in grado di anticipare le interruzioni del recupero e di intervenire prima che si verifichino.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260304306575/it/

Il round avviene a seguito di un anno chiave. Nel 2025, Eight Sleep ha raggiunto un flusso di cassa positivo con il lancio di tre nuovi prodotti, Pod 5, Pod Pillow Cover e Thermal Blanket, espandendosi a livello globale in 34 paesi e conducendo la più rigorosa validazione clinica nella storia dell'azienda. Due studi peer-reviewed dimostrano che Pod riduce le vampate di calore della menopausa del 56% e, per la prima volta in un dispositivo consumer, ripristina il ritmo circadiano naturale della temperatura corporea durante il sonno, migliorando i marcatori di recupero cardiovascolare.

Con gli sviluppi di Eight Sleep nell'ultimo anno, l'Azienda sta spostando il suo centro di attenzione dall'ottimizzazione del sonno al monitoraggio preventivo della salute gestito dall'IA. Eight Sleep sta applicando l'intelligenza predittiva direttamente al corpo umano, trasformando la camera da letto in una piattaforma intelligente per la salute che crea le condizioni ottimali per il recupero prima che si verifichi qualsiasi interruzione.

Da reattivo a predittivo: l'agente IA

Pod di Eight Sleep tiene traccia dei dati biometrici (fasi del sonno, battito cardiaco, HRV) e adegua automaticamente la temperatura e l'elevazione per migliorare il sonno. Finora il sistema ha adottato un approccio reattivo, leggendo i segnali durante la notte e apportando adeguamenti in tempo reale di cui è stata dimostrata clinicamente la capacità di garantire un sonno migliore.

L'azienda ora sta sviluppando un agente IA predittivo in grado di anticipare come sarà la notte dell'utente e di intervenire prima che si verifichi un'interruzione. Il sistema simula migliaia di scenari: una stanza calda, esercizio fisico a tarda ora, un pasto sostanzioso, livelli di stress elevati, e ottimizza l'ambiente del sonno prima che l'utente vada a letto.

I modelli di Eight Sleep sono addestrati sulla base di oltre un miliardo di ore di dati di sonno reale provenienti da utenti in oltre 35 paesi, un dataset proprietario senza precedenti in termini di dimensioni, eterogeneità e precisione. I primi progetti pilota di guida basata sull'IA durante il giorno hanno già generato un cambiamento misurabile nel comportamento: quasi la metà dei partecipanti ha modificato i propri ritmi di attività, l'assunzione di caffeina o gli orari di sonno sulla base delle informazioni automatizzate.

Espansione nel settore sanitario regolamentato

Eight Sleep sta portando avanti il lavoro clinico e normativo negli Stati Uniti, comprese le richieste di autorizzazione alla FDA per il rilevamento e la mitigazione dell'apnea notturna. L'autorizzazione della FDA trasformerebbe il Pod da un prodotto per il benessere a una piattaforma sanitaria regolamentata in grado di effettuare screening, rilevare e intervenire su scala demografica, in modo passivo, ogni notte.

"Il sonno è stato solo l'inizio", ha affermato Matteo Franceschetti, co-fondatore e CEO di Eight Sleep. "Abbiamo creato il sistema di monitoraggio della salute basato sull'intelligenza artificiale più avanzato al mondo, in grado di conoscere meglio il tuo corpo ogni notte e di agire sulla base di tali informazioni. Questo investimento ci fornisce le risorse necessarie per portare tale intelligenza oltre la camera da letto e in ogni dimensione della salute personale. Quello che stiamo creando non esiste ancora: un sistema che conosce meglio il tuo corpo notte dopo notte e agisce sulla base di tali conoscenze. Il nostro obiettivo è quello di creare l'azienda tecnologica leader nel settore della salute di questa generazione."

"Riteniamo che l'IA personalizzata avanzata sia il percorso perfetto per comprendere ed espandere il potenziale umano", ha affermato Paolo Ardoino, CEO di Tether. “Eight Sleep ha il potenziale per definire il futuro della tecnologia sanitaria sviluppando un'intelligenza che apprende, si adatta ed evolve direttamente assieme all'essere umano, trasformando l'IA avanzata in informazioni e miglioramenti pratici e quotidiani relativi alla biologia umana fondamentale. Aiutando le persone a comprendere meglio il sonno, il recupero e la salute sul lungo termine, Eight Sleep getta le basi per un nuovo standard nella tecnologia incentrata sulla longevità davvero personalizzata, può funzionare in qualsiasi condizione direttamente su dispositivo, è resiliente e in sintonia con lo stile di vita delle persone. È iniziata l'era dell'intelligenza in ambito sanitario incentrata sull'essere umano."

Priorità di investimento

Il capitale verrà investito in tre aree: ridimensionamento di R&S per acceleare lo sviluppo del modello predittivo, espansione degli studi clinici e dei percorsi normativi e approfondimento delle partnership commerciali globali nei settori prioritari.

Informazioni su Eight Sleep

Eight Sleep è la prima azienda a presentare al mondo il fitness del sonno integrando tecnologia, fisiologia e dati per raggiungere un sonno più profondo e un migliore stato di salute. I suoi prodotti sono scelti da atleti professionisti, tra cui il pilota di F1 Charles Leclerc e il tennista americano Taylor Fritz, da leader aziendali e consumatori attenti alla salute di tutto il mondo. Premiata come una delle Most Innovative Companies di Fast Company nel 2019, 2022 e 2023, e inserita due volte tra le "Best Inventions of the Year" dalla rivista TIME, Eight Sleep continua a ridefinire il futuro del sonno. I suoi prodotti sono disponibili in oltre 34 paesi all'indirizzo eightsleep.com .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260304306575/it/

eightsleep@aiir.agency





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire