EIG conclude la prima tranche di raccolta di fondi dedicati ai progetti di energia geotermica

EIG, un investitore istituzionale leader nei settori dell'energia e delle infrastrutture a livello globale, oggi ha reso nota la chiusura iniziale di EIG Geothermal Catalyst Partners (il “Fondo”), un veicolo di investimento dedicato, incentrato su investimenti volti a sostenere lo sviluppo di progetti geotermici di nuova generazione negli Stati Uniti.

Il fondo è finalizzato principalmente per fornire capitale di sviluppo nella fase intermedia, al fine di far avanzare i progetti geotermici attraverso importanti traguardi tecnici e commerciali. Sostenendo i progetti in una fase critica del loro sviluppo, il Fondo mira a contribuire alla riduzione del rischio delle opportunità e a consentire una più ampia partecipazione istituzionale nel settore geotermico nel tempo, perseguendo al contempo rendimenti d’investimento interessanti, corretti per il rischio, coerenti con l’approccio disciplinato di investimento di EIG.

Il Fondo riflette la lunga esperienza di EIG negli investimenti lungo l’intera catena del valore dell’energia, inclusa la produzione di energia e gli asset ad alta intensità di attività nel sottosuolo, nonché la sua convinzione che la geotermia possa svolgere un ruolo sempre più importante nel fornire energia stabile, affidabile e a basse emissioni di carbonio, mentre la domanda globale di elettricità continua a crescere. EIG ritiene che il settore stia entrando in una nuova era, guidata dall’innovazione tecnologica e dal miglioramento dell’economia dei progetti.

“Riteniamo che la geotermia rappresenti un’opportunità convincente con il potenziale di fornire energia scalabile, affidabile e a basse emissioni di carbonio, utilizzando molte delle stesse competenze nel sottosuolo che hanno sostenuto decenni di sviluppo energetico”, ha dichiarato Andrew Ellenbogen, Presidente di EIG. “Con EIG Geothermal Catalyst Partners, EIG intende applicare la propria competenza tecnica e la propria esperienza di investimento per contribuire ad avanzare progetti geotermici di alta qualità in una fase importante del loro sviluppo”.

R. Blair Thomas, AD di EIG, ha aggiunto: “EIG ha una lunga storia di investimenti lungo l’intera catena del valore dell’energia, incluse tecnologie che supportano la transizione energetica mantenendo al contempo affidabilità e accessibilità economica. La chiusura di EIG Geothermal Catalyst Partners riflette la nostra convinzione nel potenziale a lungo termine della geotermia e il nostro impegno a sostenere soluzioni energetiche innovative che riteniamo possano contribuire a soddisfare la crescente domanda globale di energia elettrica”.

Per maggiori informazioni su EIG Geothermal Catalyst Partners, contattare EIG all'indirizzo investorrelations@eigpartners.com .

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EIG Geothermal Catalyst Partners costituisce un fondo di investimento alternativo, come definito dalla Regola 3 del Regolamento del Regno Unito sui gestori di fondi di investimento alternativi del 2013 (gli “AIFM Regulations”), e uno schema di investimento collettivo come definito nella Parte XVII del Financial Services and Markets Act 2000 del Regno Unito, come modificato (il “FSMA”). Il Fondo può essere commercializzato nel Regno Unito solo in conformità con la Regola 59 degli AIFM Regulations. Il Fondo non è stato autorizzato, riconosciuto o altrimenti approvato dalla Financial Conduct Authority (la “FCA”) ai sensi del FSMA e, in quanto schema non regolamentato, non può essere promosso al pubblico generale.

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Informazioni su EIG

EIG è uno dei principali investitori istituzionali nel settore delle infrastrutture e dell’energia a livello internazionale, con 25,4 miliardi di dollari di capitali gestiti al 31 dicembre 2025. EIG è specializzata in investimenti privati in infrastrutture energetiche e correlate all’energia in tutto il mondo. Da quando è stata fondata, 43 anni fa, ha investito oltre 53,4 miliardi di dollari nel settore dell’energia tramite 425 progetti o aziende in 44 paesi in sei continenti. Figurano tra i clienti EIG molti dei più importanti piani pensionistici, società di assicurazioni, fondi di dotazione, fondazioni e fondi d’investimento sovrani negli Stati Uniti, in Asia e in Europa. EIG ha sede centrale a Washington, D.C. con sedi a Houston, Londra, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seoul. Per maggiori informazioni, visitare il sito di EIG all'indirizzo www.eigpartners.com .

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