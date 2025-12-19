Giornale di Brescia
EIG acquisisce una quota del 49,87% in Transportadora de Gas del Perú (TgP)

EIG, attraverso i suoi strumenti di investimento gestiti, ha acquisito oggi una quota azionaria del 49,87% in Transportadora de Gas del Perú S.A. (“TgP”) dal Canada Pension Plan Investment Board.

TgP gestisce i principali oleodotti di gas naturale e di gas naturale liquido del Perù sotto una concessione a lungo termine, fornendo circa il 40% della produzione energetica del Paese.

“Siamo entusiasti di completare questa transazione e di aprire il prossimo capitolo della nostra collaborazione con TgP”, ha dichiarato Matt Hartman, Responsabile globale delle infrastrutture di EIG. “La nostra priorità è sostenere l'eccellenza operativa di TgP e la stabilità a lungo termine, offrendo valore per i clienti e le parti interessate in tutto il Perù”.

Informazioni su EIG

EIG è uno dei principali investitori istituzionali nei settori globali delle infrastrutture e dell'energia, con 24,3 miliardi di dollari USA in gestione al 30 settembre 2025. Specializzata in investimenti privati in infrastrutture energetiche e correlate all'energia in tutto il mondo, nel corso della sua storia lunga 43 anni EIG ha investito 51,7 miliardi di dollari nel settore energetico attraverso 421 progetti o aziende in 44 Paesi di sei continenti. I clienti di EIG comprendono molti dei più importanti fondi pensione, compagnie assicurative, fondi di dotazione, fondazioni e fondi sovrani negli Stati Uniti, in Asia e in Europa. EIG ha sede a Washington, D.C., con uffici a Houston, Londra, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Per maggiori informazioni visitare il sito web di EIG: www.eigpartners.com .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
FGS Global
Kelly Kimberly / Brandon Messina
+1 212-687-8080
EIG@fgsglobal.com



