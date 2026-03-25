ECU Worldwide presenta l'espansione di XLERATE 2.0 per evitare le interruzioni nella catena di fornitura tra Europa e Asia

ECU Worldwide, l'azienda globale interamente controllata di Allcargo Globals, ha annunciato un'espansione strategica della sua soluzione logistica innovativa, XLERATE 2.0, per fornire un'alternativa rapida e resiliente alle rotte commerciali tra Europa e Asia, che stanno subendo interruzioni nel transito.

Questo percorso alternativo prevede il trasporto di merci attraverso l'Oceano Pacifico alla West Coast statunitense, utilizzando Los Angeles (LAX) come polo temporaneo. La soluzione utilizza i servizi di logistica transoceanici premium, con tempistiche definite di XLERATE 2.0, assicurando maggiore agilità e continuità nei transiti.

XLERATE 2.0 offre due soluzioni logistiche distinte dalla Cina e dal Vietnam, offrendo flessibilità agli spedizionieri, mentre le tradizionali rotte commerciali risentono dei cambiamenti nella logistica globale.

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