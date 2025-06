Ecolab Life Sciences lancia una resina per la depurazione biologica volta a incrementare la produzione

Ecolab Life Sciences oggi ha annunciato il lancio di una nuova resina innovativa per aiutare a risparmiare sui costi e ottimizzare le operazioni nell'intero processo di produzione di anticorpi. Purolite™ AP+50 è una resina per cromatografia di affinità con sfere da 50 micron che offre la più elevata capacità di legame dinamico della piattaforma di resine AP fornendo nel contempo una durata eccellente per la cattura di anticorpi monoclonali. La nuova resina utilizza inoItre la tecnologia di produzione di sfere di resina Jetted brevettata di Ecolab, un approccio innovativo che permette la continuità tra le partite e tempi di preparazione più brevi. Si tratta dell'ultima aggiunta alla solida gamma di prodotti di affinità Purolite Resin di Ecolab, che aiuta le aziende biofarmaceutiche e le organizzazioni di sviluppo e produzione a contratto a risolvere le sfide complesse della depurazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250616613671/it/

Joseph Durrant

651-250-4724

MediaRelations@Ecolab.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire