Echoworx ottiene la certificazione FSQS-NL, rafforzando la fiducia nella protezione dei dati finanziari

Echoworx , leader globale nell'ambito della crittografia di e-mail e dati, è orgoglioso di annunciare di aver ottenuto lo stato di fornitore registrato del Financial Services Qualification System (FSQS) per i Paesi Bassi. Questa certificazione è una potente dimostrazione dell'impegno di Echoworx nei confronti degli standard più elevati di sicurezza e conformità.

Questo risultato rafforza la certificazione FSQS dell'azienda già esistente per Regno Unito e Irlanda, ottenuta nel 2020. Portando a termine con successo la rigorosa qualifica per i Paesi Bassi , Echoworx ribadisce il suo allineamento alle severe richieste del mercato finanziario europeo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

