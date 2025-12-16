Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Echoworx ottiene la certificazione FSQS-NL, rafforzando la fiducia nella protezione dei dati finanziari

AA

Echoworx , leader globale nell'ambito della crittografia di e-mail e dati, è orgoglioso di annunciare di aver ottenuto lo stato di fornitore registrato del Financial Services Qualification System (FSQS) per i Paesi Bassi. Questa certificazione è una potente dimostrazione dell'impegno di Echoworx nei confronti degli standard più elevati di sicurezza e conformità.

Questo risultato rafforza la certificazione FSQS dell'azienda già esistente per Regno Unito e Irlanda, ottenuta nel 2020. Portando a termine con successo la rigorosa qualifica per i Paesi Bassi , Echoworx ribadisce il suo allineamento alle severe richieste del mercato finanziario europeo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Lorena Magee, Chief Marketing Officer, info@echworx.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario