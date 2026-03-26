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È sbocciata la primavera all'Empire State Building con nuove esperienze festive, dolci delizie e illuminazione stagionale della torre

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La primavera è arrivata in tutto il suo splendore all'“Edificio più famoso al mondo”. L'Empire State Building (ESB) oggi ha annunciato un'entusiasmante serie di eventi primaverili a New York City, tra cui esperienze speciali, deliziosi stand temporanei e illuminazione iconica della torre che cattura la gioia e i colori della bella stagione.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260326265653/it/

Spring is in Full Bloom at the Empire State Building with New Festive Experiences, Sweet Treats, and Seasonal Tower Lighting

Spring is in Full Bloom at the Empire State Building with New Festive Experiences, Sweet Treats, and Seasonal Tower Lighting

“La terrazza panoramica dell'Empire State Building si è trasformata in un omaggio alla stagione ed è una delle migliori attrazioni a NYC questa primavera”, ha dichiarato Dan Rogoski, responsabile della terrazza panoramica. “Che si tratti di vedute panoramiche accanto alla nostra installazione di farfalle, di deliziosi stand temporanei o di un'occasione per incontrare il Coniglietto pasquale, c'è qualcosa di speciale per ogni visitatore”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

MEDIA:
Empire State Realty Trust
Jamie Heitner
212-400-3339
jheitner@esrtreit.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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