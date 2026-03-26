È sbocciata la primavera all'Empire State Building con nuove esperienze festive, dolci delizie e illuminazione stagionale della torre

La primavera è arrivata in tutto il suo splendore all'“Edificio più famoso al mondo”. L'Empire State Building (ESB) oggi ha annunciato un'entusiasmante serie di eventi primaverili a New York City, tra cui esperienze speciali, deliziosi stand temporanei e illuminazione iconica della torre che cattura la gioia e i colori della bella stagione.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260326265653/it/

Spring is in Full Bloom at the Empire State Building with New Festive Experiences, Sweet Treats, and Seasonal Tower Lighting

“La terrazza panoramica dell'Empire State Building si è trasformata in un omaggio alla stagione ed è una delle migliori attrazioni a NYC questa primavera”, ha dichiarato Dan Rogoski, responsabile della terrazza panoramica. “Che si tratti di vedute panoramiche accanto alla nostra installazione di farfalle, di deliziosi stand temporanei o di un'occasione per incontrare il Coniglietto pasquale, c'è qualcosa di speciale per ogni visitatore”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260326265653/it/

MEDIA:

Empire State Realty Trust

Jamie Heitner

212-400-3339

jheitner@esrtreit.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire