È ora disponibile l'agente AI biologico specializzato di Owkin, Pathology Explorer, lanciato con Claude for Healthcare and Life Sciences

Owkin, azienda AI che persegue la missione di risolvere la complessità della biologia, oggi annuncia che il suo agente AI interoperabile Pathology Explorer sarà incluso nel lancio di Claude for Healthcare and Life Sciences (HCLS) di Anthropic; per la prima volta un vasto pubblico di professionisti della sanità e delle scienze della vita potrà accedere tramite il Model Context Protocol (MCP) a un agente biologico ad alta specializzazione, leader a livello mondiale e addestrato in particolare su dati multimodali dei pazienti.

Owkin's Specialized Biological AI Agent Pathology Explorer Launches with Anthropic's Claude for Healthcare and Life Sciences.

Contatti stampa:

- USA: Erica Zeidenberg - erica@hottomato.net

- Regno Unito: Ali Jennings - alistair.jennings@owkin.com

- UE: Malika Labou - malika.labou-ext@owkin.com





