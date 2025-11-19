Duco presenta agentic workspace; un nuovo strato collaborativo per operazioni intelligenti

Duco, lo strato di controllo affidabile in un mondo agentico, oggi ha annunciato il lancio di agentic workspace , una nuova funzionalità all'interno della Duco Platform progettato per aiutare i team operativi a collaborare assieme ad agenti intelligenti con trasparenza, controllo e sicurezza.

Agentic workspace è un ambiente collaborativo in cui gli utenti possono creare, mantenere, ottimizzare e gestire mansioni ed eccezioni. Tutto all'interno di un unico spazio di lavoro revisionabile. Agentic workspace abbina personale umano e agenti autonomi in un contesto operativo condiviso, assicurando l'interoperabilità tra i sistemi e mantenendo nel contempo totale controllo e comprensibilità.

“Agentic workspace è la prossima fase nella nostra missione di dare alle persone il controllo delle operazioni automatizzate”, ha dichiarato James Maxfield, Direttore dei prodotti presso Duco .

