Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Duco presenta agentic workspace; un nuovo strato collaborativo per operazioni intelligenti

AA

Duco, lo strato di controllo affidabile in un mondo agentico, oggi ha annunciato il lancio di agentic workspace , una nuova funzionalità all'interno della Duco Platform progettato per aiutare i team operativi a collaborare assieme ad agenti intelligenti con trasparenza, controllo e sicurezza.

Agentic workspace è un ambiente collaborativo in cui gli utenti possono creare, mantenere, ottimizzare e gestire mansioni ed eccezioni. Tutto all'interno di un unico spazio di lavoro revisionabile. Agentic workspace abbina personale umano e agenti autonomi in un contesto operativo condiviso, assicurando l'interoperabilità tra i sistemi e mantenendo nel contempo totale controllo e comprensibilità.

“Agentic workspace è la prossima fase nella nostra missione di dare alle persone il controllo delle operazioni automatizzate”, ha dichiarato James Maxfield, Direttore dei prodotti presso Duco .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Greg.noble@cognitomedia.com
07983268447



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario