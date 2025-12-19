Dubai riunisce stelle e leggende dello sport, leader e decisori politici sulla più grande piattaforma globale per plasmare il futuro dello sport: il World Sports Summit

Il Consiglio per lo Sport di Dubai ha annunciato il lancio del World Sports Summit (WSS) , che si svolgerà sotto le direttive di Sua Altezza lo Sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Principe Ereditario di Dubai, Vice Primo Ministro, Ministro della Difesa e Presidente del Consiglio Esecutivo di Dubai. L'evento si terrà dal 29 al 30 dicembre 2025 a Madinat Jumeirah a Dubai, con il tema "Unire il mondo attraverso lo sport".

Dubai Brings Together Sport Stars and Legends, Leaders and Decision-Makers on the Largest Global Platform to Shape the Future of Sports: the World Sports Summit (Photo: AETOSWire)

Il Summit sarà il più grande evento mondiale nel suo genere e riunirà un gruppo selezionato di importanti decisori nel campo dello sport, esperti, star internazionali, rappresentanti di federazioni e organizzazioni sportive internazionali, investitori e innovatori su una piattaforma unificata per scambiare visioni, dialogare e condividere idee sul futuro dello sport su scala globale.

Il Summit vedrà la partecipazione di oltre 70 relatori provenienti da un elenco di illustri leader sportivi globali, star e leggende che hanno lasciato un segno significativo nel settore durante il loro percorso sportivo e umanitario, posizionando il Summit come una piattaforma globale di competenza, eccellenza ed esperienze stimolanti.

Personalità di spicco come Sua Altezza lo Sceicco Nasser bin Hamad Al Khalifa, Sua Eccellenza il Dott. Ahmed Belhoul Al Falasi, il Sig. Nasser Al-Khelaifi, Ronaldo Nazario, Paolo Maldini, Khabib Nurmagomedov, Manny Pacquiao, Reggie Bush, Ons Jabeur e Nick Santonastasso sono tra i relatori, insieme ad altre figure di spicco del mondo dello sport provenienti da tutto il mondo.

Durante la conferenza stampa che ha illustrato il Summit, Sua Eccellenza Khalfan Belhoul, Vicepresidente del Consiglio per lo Sport di Dubai , ha sottolineato che ospitare il WSS è in linea con la visione a lungo termine di Dubai di consolidare la sua posizione di hub globale per la leadership e l'innovazione nel settore sportivo. Ha osservato che lo sport oggi è diventato un importante motore di crescita economica e un elemento chiave per migliorare la qualità della vita e costruire comunità più sane e coese.

Sua Eccellenza Belhoul ha aggiunto che l'ospitalità di Dubai della prima edizione del Summit è in linea con il Piano strategico del settore sportivo di Dubai 2033, supervisionato da Sua Altezza lo Sceicco Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale degli Emirati Arabi Uniti e Presidente del Consiglio per lo Sport di Dubai. Il piano mira a rafforzare la leadership globale di Dubai, posizionandola tra le migliori città del mondo per l'attrazione di talenti sportivi e l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali, sostenendo al contempo tutti gli elementi del settore sportivo.

Sua Eccellenza Saeed Hareb, Segretario Generale del Consiglio per lo Sport di Dubai , ha osservato che ospitare il WSS prosegue la traiettoria di eccellenza istituzionale di Dubai nello sviluppo del settore sportivo. Sua Eccellenza Hareb ha dichiarato : "La reputazione globale di Dubai nel campo dello sport è stata consolidata da anni di partnership internazionali, investimenti in infrastrutture, sviluppo delle risorse umane e creatività nell'organizzazione professionale di eventi globali. Questa naturale progressione ha portato all'istituzione del World Sports Summit, non come un evento isolato, ma come una piattaforma che fa passare Dubai dall'ospitare eventi a condurre il dialogo sportivo globale".

Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Sports Award

Il Summit ospiterà anche la 13ª edizione del Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Sports Award , che si terrà con il patrocinio di Sua Altezza lo Sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Lanciato nel 2008 e precedentemente noto come Mohammed bin Rashid Al Maktoum Award for Sports Creativity, la riorganizzazione del premio riflette la visione di Dubai di ampliare il concetto di eccellenza sportiva per includere individui, istituzioni e iniziative influenti a livello globale, promuovendo il ruolo umano e di sviluppo dello sport.

Temi strategici e programma completo

Il Summit prevede oltre 20 sessioni plenarie dedicate all'analisi dello stato attuale del settore sportivo e delle sfide future. Tra i temi trattati figurano l'evoluzione del ruolo delle icone sportive, da semplici giocatori sul campo a figure influenti nella società, l'impatto trasformativo della tecnologia e dell'intelligenza artificiale sul sistema sportivo globale e il ruolo dello sport nella diplomazia, nella governance e nella definizione delle politiche.

Il coinvolgimento delle giovani generazioni sarà al centro dell'attenzione, con dibattiti su come migliorare la partecipazione dei tifosi attraverso l'evoluzione delle preferenze digitali, il ruolo dei contenuti digitali nella creazione di legami duraturi con il pubblico sportivo e lo sfruttamento di eventi globali come il Summit per costruire legami duraturi che stimolino lo sviluppo infrastrutturale, il sostegno ai talenti e i rendimenti socioeconomici.

Essa Sharif Al Marzouqi, Presidente del World Sports Summit , ha sottolineato il design innovativo del Summit, che offre un'esperienza integrata capace di andare oltre le conferenze tradizionali, favorendo il dialogo, la condivisione e la creazione di partnership. Al Marzouqi ha osservato che gli argomenti trattati includeranno il futuro dello sport, il miglioramento delle prestazioni, storie di atleti fonte di ispirazione, il ruolo dell'innovazione e della tecnologia nella trasformazione del settore, le tendenze degli investimenti, l'emancipazione femminile nello sport, l'impatto culturale e l'eccellenza sportiva a livello regionale e internazionale.

Il Summit coprirà un'ampia gamma di sport, riflettendo la diversità del panorama sportivo globale, dagli sport più importanti a quelli moderni che incorporano l'innovazione e gli stili di vita contemporanei.

Il World Sports Summit sottolinea il ruolo di Dubai come hub globale per connettere l'ecosistema sportivo internazionale, fornendo al contempo una piattaforma unificata per lo scambio di idee e la definizione del futuro. Incarna il tema dell'evento: "Unire il mondo attraverso lo sport".

