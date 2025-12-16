Dongfeng Motor organizza il Global Partnership Summit per accelerare l’espansione nelle nuove energie

Il 19 novembre, a Shiyan (provincia di Hubei), si è tenuto il 2026 Overseas Commercial Vehicle Partnership Summit. Durante il Summit è stato lanciato ufficialmente per i mercati esteri il marchio di autocarri di fascia alta Dongfeng G Series. Integrando catene di fornitura globali di prim’ordine e dopo aver superato rigorosi test, la serie G offre un’eccellente durabilità e un’elevata efficienza dei costi. Con tecnologie di punta, allineate ai benchmark dei marchi di classe mondiale, mira a fornire soluzioni di trasporto efficienti ai clienti internazionali. Nel suo intervento, il vertice aziendale ha sottolineato i continui investimenti di Dongfeng nelle tecnologie legate alle nuove energie e all’intelligenza, citando il lancio riuscito di un camion pesante a celle a combustibile a idrogeno con un’autonomia superiore a 800 chilometri, nonché un portafoglio prodotti completo che copre tutte le tipologie di propulsione. Rafforzando le operazioni localizzate e potenziando il proprio sistema di marketing, Dongfeng sta accelerando l’espansione globale del business dei veicoli commerciali.

Momenti salienti del 2026 Dongfeng Global Partnership Summit

Poco dopo, il 27 novembre, a Xiamen (provincia di Fujian), si è svolto il 2026 Passenger Vehicle Global Partnership Summit, che ha riunito partner provenienti da oltre 100 Paesi. La conferenza ha fornito un’interpretazione sistematica della strategia di Dongfeng per le autovetture nei mercati esteri e ha ufficializzato il debutto globale e l’avvio delle spedizioni di diecimila unità di DONGFENG VIGO, segnando un ulteriore arricchimento del portafoglio prodotti globale. I marchi proprietari di Dongfeng, tra cui M-HERO e VOYAH, hanno presentato le loro tecnologie all’avanguardia nel campo delle nuove energie e della mobilità intelligente. L’azienda ha dichiarato che collaborerà con i partner per espandere i mercati globali, costruendo una catena del valore completa all’estero che copra R&S, produzione, marketing e servizi.

In entrambi i Summit, Dongfeng Motor ha premiato i partner esteri più meritevoli, mentre rappresentanti dei concessionari di diverse regioni hanno condiviso esperienze di successo nell’espansione dei rispettivi mercati, riflettendo la filosofia di “unità e cooperazione win-win”. Attraverso attività come esposizioni di prodotto, visite agli stabilimenti e test drive, i partecipanti hanno potuto approfondire le capacità tecnologiche di Dongfeng e le prestazioni dei suoi prodotti.

Guardando al 2026, Dongfeng Motor ha ribadito il proprio impegno verso apertura e collaborazione, dichiarando che lavorerà a stretto contatto con i partner globali per promuovere congiuntamente un futuro più verde e più intelligente per l’industria automobilistica, creando maggiore valore per gli utenti di tutto il mondo.

