Doha Debates riflette su un anno storico di dialogo globale e impegno dei giovani

Nel 2025, Doha Debates della Qatar Foundation ha rafforzato il suo ruolo di piattaforma globale per il dialogo alla ricerca della verità, riunendo studenti e pensatori di spicco per approfondire le idee che danno forma alle questioni più urgenti di oggi, dalla libertà e giustizia all'identità e all'appartenenza. La sua portata ha continuato a crescere, superando i 13,8 milioni di visualizzazioni video e coinvolgendo quasi sette milioni di follower sulle piattaforme social, tra cui oltre un milione di iscritti su YouTube .

Un traguardo importante è stato raggiunto con la quarta stagione di The Negotiators , che ha ottenuto il riconoscimento internazionale, vincendo il Folio Award for Historical Reporting e lo Shorty Award for News & Politics Podcast .

Oltre alla programmazione dal vivo, Doha Debates ha pubblicato online una nuova stagione dei suoi dibattiti di punta, raggiungendo un pubblico globale con conversazioni in stile Majlis su libertà, giustizia, identità e appartenenza.

Durante il corso dell'anno, Doha Debates ha organizzato una serie di incontri pubblici internazionali che hanno permesso agli studenti di dialogare direttamente con i principali pensatori globali. Un evento tutto esaurito al Bradford Literature Festival ha esplorato il tema dell'identità nazionale e dell'appartenenza, moderato da Malika Bilal e con la partecipazione del Dott. Wael B. Hallaq, del Dott. Shashi Tharoor e del Dott. David Engels. Il dialogo si è poi esteso all'America Latina con la prima assemblea pubblica regionale dell'organizzazione a Buenos Aires, presentata in collaborazione con Years of Culture , dove studenti provenienti da Qatar, Argentina e Cile hanno discusso del futuro delle città, insieme a Guadalupe Granero Realini, Akel Ismail Kahera e Nicholas Boys Smith.

Doha Debates è poi tornato a Doha, radunando gli studenti con il Dott. Omar Suleiman, il Dott. Gregg Caruso e il Prof. Jeremy Koons per esaminare come la scienza, la fede e la filosofia influiscano sulla giustizia e sulla responsabilità morale. L'anno si è concluso al Doha Forum con un episodio dal vivo di The Negotiators , in collaborazione con Foreign Policy e l'International Peace Institute, con la partecipazione del Principe Zeid bin Ra'ad bin Zeid Al Hussein e del Dott. Robert Malley , che hanno offerto una rara visione pubblica della diplomazia e della costruzione della pace.

Il coinvolgimento dei giovani è rimasto al centro dell'attenzione per tutto l'anno. Attraverso assemblee pubbliche, iniziative di formazione della Community of Practice e il Doha Debates Ambassador Program , più di 400 giovani provenienti da oltre 80 nazioni hanno partecipato ogni anno allo sviluppo della leadership basato sul dialogo. La partecipazione è cresciuta da 30 partecipanti nel primo anno del programma fino a raggiungere una capacità di 200 ambasciatori .

Nel 2026, Doha Debates sfrutta questo momento favorevole con una nuova stagione del Podcast Doha Debates , che si apre con "Il disaccordo è diventato disinformazione ?" con Glenn Greenwald , Renée DiResta e Siva Vaidhyanathan , insieme a incontri pubblici, un'altra stagione del programma di punta e la stagione in corso di The Negotiators .

