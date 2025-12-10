Doha Debates ospita "In The Room: The Negotiators Podcast" in diretta al Doha Forum

Doha Debates della Qatar Foundation ha portato alla ribalta la pratica dei negoziati ad alto rischio con un episodio speciale in diretta del suo premiato podcast con Foreign Policy, The Negotiators, al Doha Forum, dopo il lancio della quinta stagione della serie di podcast il 1° dicembre.

Organizzato in collaborazione con il partner speciale di The Negotiators per questa stagione, l'International Peace Institute (IPI), e con Foreign Policy, partner di produzione di lunga data di Doha Debates, l'episodio ha presentato un'interessante conversazione tra il principe Zeid bin Ra'ad bin Zeid Al Hussein , presidente e amministratore delegato dell'International Peace Institute, e il dottor Robert Malley , professore e autore.

La discussione, moderata in diretta, ha approfondito il tema della ricerca della pace tra Israele e Palestina, attingendo alla vasta esperienza di entrambi i relatori in materia di diplomazia e risoluzione dei conflitti. Nel corso della conversazione sono stati inoltre esaminati i momenti salienti del libro di Malley Tomorrow Is Yesterday: Life, Death, and the Pursuit of Peace in Israel-Palestine , scritto in collaborazione con Hussein Agha, e si è riflettuto su altri negoziati importanti, tra cui l'accordo nucleare del 2015 con l'Iran.

Il principe Zeid ha aperto la sessione presentando il lavoro del dott. Malley nella mediazione ad alto rischio con queste parole: "È un grande onore per me intervistare il dott. Malley nell'ambito della serie The Negotiators , prodotta da Doha Debates e Foreign Policy con il sostegno dell'IPI. Robert è uno dei diplomatici e negoziatori più esperti d'America".

Condividendo le intuizioni chiave della propria carriera, il dott. Malley ha presentato una visione dall'interno delle sfide che i negoziatori devono affrontare e dei percorsi verso accordi duraturi. "Le persone devono essere più creative, più coraggiose e più fantasiose", ha affermato.

Per aggiungere un ulteriore punto di vista, Amjad Atallah , amministratore delegato di Doha Debates, ha sottolineato l'importanza di rendere i negoziati più accessibili al pubblico globale, evidenziando il ruolo unico del Qatar nel sostegno all'impegno per il dialogo in tutto il mondo. "I negoziati spesso avvengono lontano dagli occhi del pubblico, ma hanno un impatto personale su di noi ogni giorno e plasmano il mondo in cui viviamo", ha affermato Amjad Atallah, amministratore delegato di Doha Debates. "Con The Negotiators , portiamo alla ribalta le storie affascinanti dei negoziatori e le abilità di cui si avvalgono per cercare di rendere il mondo un posto migliore".

Gli ultimi episodi della quinta stagione della serie di podcast, "How 193 Countries Agreed on the Crime of Aggression" e "Inside the 'Impossible' Deal That Averted an Environmental Disaster in Yemen", sono disponibili su tutte le principali piattaforme di podcast. I nuovi episodi usciranno settimanalmente fino al debutto della registrazione al Doha Forum il 2 febbraio 2026.

The Negotiators fa parte della più ampia gamma di programmi di Doha Debates che approfondiscono questioni globali attraverso un dialogo significativo. I nuovi episodi di dibattito continuano a essere pubblicati settimanalmente. L'ulteriore programmazione di Doha Debates è disponibile su DohaDebates.com .

Informazioni su Doha Debates

Doha Debates coinvolge un gruppo di persone all'avanguardia, intellettualmente curiose e alla ricerca della verità, per discutere in modo costruttivo delle differenze al fine di costruire un futuro migliore. Diamo importanza all'unità piuttosto che alla divisione, incoraggiando conversazioni che ci uniscano anziché separarci. DohaDebates.com

