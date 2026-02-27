DNP investe in Rapidus per sostenere la creazione della produzione di serie per i semiconduttori di nuova generazione

Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO:7912) oggi ha annunciato la sua partecipazione al round di finanziamento di Rapidus Corporation come uno degli investitori. Questo finanziamento strategico sostiene il piano di Rapidus di avanzare costantemente dalla sua attuale fase di R&S alla produzione in serie di semiconduttori logici da 2 nanometri (10⁻⁹ metri) entro il 2027.

Grazie a questa iniziativa, DNP porterà avanti lo sviluppo e la produzione in serie di fotomaschere per litografia EUV (litografia ultravioletta estrema) e sosterrà Rapidus nella creazione di un sistema di produzione in serie per semiconduttori da 2 nanometri e di prossima generazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

