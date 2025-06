DNP: il lancio operativo di una linea di rivestimento da 2.500 mm di larghezza aumenterà la capacità produttiva del 15%

Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP) è lieta di annunciare il lancio operativo in settembre di un dispositivo di rivestimento compatibile con la pellicola ottica ad alta funzionalità da 2.500 mm di larghezza nel nostro impianto di Mihara, nella Prefettura di Hiroshima.

Il lancio operativo del secondo dispositivo di rivestimento largo giunge in risposta alle esigenze del mercato e dei consumatori, e aumenterà la capacità produttiva di oltre il 15% in base alla superficie. Con l'aumento della capacità, DNP risponderà alla domanda di pellicola ottica altamente funzionale per televisori a grande schermo da 65 pollici, con dimensioni orizzontali e verticali di 1.436,4 mm x 809,0 mm, che si prevede aumentino con un tasso annuo di crescita composto (CAGR, compound annual growth rate) di circa il 6% tra il 2025 e il 2030.

Image of Mihara Plant

Contatto per i media

DNP: Yusuke Kitagawa, +81-3-6735-0101

kitagawa-y3@mail.dnp.co.jp





