Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Diligent presenta AI Board Member e la forza lavoro agenziale per GRC a Elevate 2026

AA

Diligent , il leader dell'IA nell'ambito delle soluzioni SaaS di governance, rischio e compliance ( GRC ), ha presentato oggi una nuova generazione di agenti IA autonomi, tra cui AI Board Member, un'assistente IA sicuro per direttori, e una rete coordinata di agenti integrati nella Diligent One Platform. Accessibile tramite un unico centro di comando, gli agenti automatizzano i flussi di lavoro articolati in più fasi nei settori di governance, rischio, conformità e della gestione dei fornitori esterni, offrendo alle organizzazioni i vantaggi di un "responsabile GRC" senza aumentare l'organico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Julia Stoyanov
Direttrice delle comunicazioni, Diligent
+1-604-669-4225
jhanbury@diligent.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario