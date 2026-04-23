Diligent presenta AI Board Member e la forza lavoro agenziale per GRC a Elevate 2026

Diligent , il leader dell'IA nell'ambito delle soluzioni SaaS di governance, rischio e compliance ( GRC ), ha presentato oggi una nuova generazione di agenti IA autonomi, tra cui AI Board Member, un'assistente IA sicuro per direttori, e una rete coordinata di agenti integrati nella Diligent One Platform. Accessibile tramite un unico centro di comando, gli agenti automatizzano i flussi di lavoro articolati in più fasi nei settori di governance, rischio, conformità e della gestione dei fornitori esterni, offrendo alle organizzazioni i vantaggi di un "responsabile GRC" senza aumentare l'organico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260423417324/it/

Contatto per i media

Julia Stoyanov

Direttrice delle comunicazioni, Diligent

+1-604-669-4225

jhanbury@diligent.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire