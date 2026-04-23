Diligent presenta AI Board Member e la forza lavoro agenziale per GRC a Elevate 2026
Diligent , il leader dell'IA nell'ambito delle soluzioni SaaS di governance, rischio e compliance ( GRC ), ha presentato oggi una nuova generazione di agenti IA autonomi, tra cui AI Board Member, un'assistente IA sicuro per direttori, e una rete coordinata di agenti integrati nella Diligent One Platform. Accessibile tramite un unico centro di comando, gli agenti automatizzano i flussi di lavoro articolati in più fasi nei settori di governance, rischio, conformità e della gestione dei fornitori esterni, offrendo alle organizzazioni i vantaggi di un "responsabile GRC" senza aumentare l'organico.
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Julia Stoyanov
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