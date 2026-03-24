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Dichiarazione di The Estée Lauder Companies sulla potenziale transazione con Puig

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The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) conferma di essere in fase di trattative riguardo a una potenziale aggregazione aziendale con Puig, che comporterebbe una possibile fusione delle due aziende. Non è stata presa una decisione finale, né è stato raggiunto alcun accordo. Fino a quando non verrà firmato un accordo tra le aziende, non è possibile avere alcuna garanzia sull'operazione o sui relativi termini.

Dichiarazione previsionale

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Queste dichiarazioni comprendono, ma non in via limitativa, affermazioni relative a una potenziale transazione e alle tempistiche, alle condizioni e al completamento di tali transazioni.

ELC-C

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Relazioni con gli investitori:
Rainey Mancini
rmancini@estee.com

Relazioni con i media:
Brendan Riley
briley@estee.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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