Dichiarazione di The Estée Lauder Companies sulla potenziale transazione con Puig

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) conferma di essere in fase di trattative riguardo a una potenziale aggregazione aziendale con Puig, che comporterebbe una possibile fusione delle due aziende. Non è stata presa una decisione finale, né è stato raggiunto alcun accordo. Fino a quando non verrà firmato un accordo tra le aziende, non è possibile avere alcuna garanzia sull'operazione o sui relativi termini.

Dichiarazione previsionale

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Queste dichiarazioni comprendono, ma non in via limitativa, affermazioni relative a una potenziale transazione e alle tempistiche, alle condizioni e al completamento di tali transazioni.

ELC-C

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