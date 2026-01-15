Giornale di Brescia
Dichiarazione congiunta tra settori: il co-trattamento nell'industria del cemento dovrebbe essere più ampiamente adottato per una gestione dei rifiuti sostenibile a livello globale

Le maggiori organizzazioni del settore oggi hanno pubblicato una dichiarazione congiunta che evidenzia il contributo sostanziale e positivo che l'industria del cemento può fare per affrontare l'urgente sfida globale dei rifiuti non riciclabili e non riutilizzabili. La Global Cement and Concrete Association – GCCA; la European Composites Industry Association (EuCIA); la International Solid Waste Association – Africa; la Mission Possible Partnership; e il Global Waste-to-Energy Research and Technology Council – WtERT® chiedono un maggiore sostegno politico per sbloccare il pieno potenziale del co-trattamento nell'industria del cemento come soluzione sicura, efficace e sostenibile per la gestione globale dei rifiuti.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260114822858/it/

Il co-trattamento consente sia il recupero di energia che il riciclaggio dei materiali. Utilizza rifiuti per sostituire i combustibili fossili nell'alimentazione dei forni per cemento, mentre le eventuali ceneri rimaste vengono simultaneament riciclate nel composto del materiale da costruzione stesso, rendendolo una soluzione a scarti zero. Questo processo integrato ottimizza il valore ambientale del trattamento dei rifiuti e riduce la domanda di nuove infrastrutture per la gestione dei rifiuti. Il co-trattamento si concentra su flussi di rifiuti che non sono riciclabili o che sono contaminati e quindi è complementare al riciclo. Il co-trattamento crea un ponte tra la discarica e il riciclaggio.

Il co-trattamento è già riconosciuto a livello globale, dall'Europa, all'India, all'America Latina e fino al Nord America, come una pratica ecologica di gestione dei rifiuti . Opera nel rispetto di quadri normativi rigorosi e di linee guida tecniche per garantire elevati standard di sicurezza, controllo delle emissioni e trasparenza.

Thomas Guillot, Direttore generale della GCCA ha dichiarato: “Il co-trattamento nell'industria del cemento è una soluzione per la gestione dei rifiuti sicura, efficace e circolare, reciprocamente vantaggiosa per l'ambiente e le comunità locali. Tuttavia, nonostante i comprovati vantaggi del co-trattamento, la sua più ampia adozione dipende da quadri normativi efficaci e dal supporto di politiche pubbliche.

“Grazie al co-trattamento, alcuni forni per cemento sostituiscono già oltre il 90% dei combustibili con rifiuti, mentre molte parti del mondo non dispongono di alcuna pratica. Ecco perché stiamo rinnovando i nostri sforzi assieme ad altre organizzazioni e chiediamo il riconoscimento e il sostegno del ruolo e del potenziale positivo del nostro settore”.

La dichiarazione congiunta chiede alle istituzioni internazionali e ai governi nazionali, regionali e municipali di fare quanto segue:

  • Riconoscere il co-trattamento nei quadri politici nell'ambito della gestione dei rifiuti come soluzione per la gestione sostenibile dei rifiuti che offre sia il recupero energetico che il riciclaggio di materiali;
  • Incentivare la raccolta, la divisione e il pretrattamento dei rifiuti a livello municipale per assicurare flussi di rifiuti continui e di alta qualità, incoraggiando il riciclaggio dei materiali riciclabili e il co-trattamento dei materiali non riciclabili
  • Consentire il rilascio efficiente di autorizzazioni, per consentire ai cementifici di accedere ai rifiuti adatti;
  • Contare il contenuto (ceneri) dei materiali riciclato in modo efficace attraverso il co-trattamento per raggiungere gli obiettivi di riciclaggio nazionali;
  • Fornire incentivi fiscali, riconoscendo i vantaggi ambientali del co-trattamento dei rifiuti nei forni da cemento per creare condizioni di parità con altre opzioni di produzione energetica e di gestione dei rifiuti;
  • Promuovere collaborazioni nei settori pubblico e privato per condividere il rischio e supportare la fattibilità del progetto a lungo termine;
  • Incoraggiare il trasferimento di conoscenze e l'allineamento delle politiche nelle varie regioni.

Una crescente sfida globale

I rifiuti prodotti dalle attività umane e industriali sono stimati intorno agli 11,2 miliardi di tonnellate all'anno , con la decomposizione di rifiuti solidi organici che contribuisce a circa il 5% delle emissioni di gas effetto serra a livello mondiale, plastiche che creano inquinamento da micro-plastiche e fuoriuscite di sostanze pericolose Secondo il Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite, i rifiuti solidi municipali non controllati potrebbero raddoppiare fino a raggiungere 1,6 miliardi di tonnellate entro il 2050 se continuano le pratiche attuali. Questa traiettoria intensificherà ulteriormente i cambiamenti climatici, l'inquinamento marino e gli impatti nocivi sulla salute in tutto il mondo.

Thomas Guillot ha aggiunto: La produzione e la gestione scorretta dei rifiuti stanno mettendo forte pressione sulle comunità, gli ecosistemi e il clima di tutto il pianeta. Quando i rifiuti vengono abbandonati nelle strade, bruciati all'aperto o riversati nei fiumi e nei mari, questo provoca gravi danni all'ambiente e comporta gravi rischi per la salute. Anche in aree dotate di sistemi di gestione dei rifiuti, grandi volumi di rifiuti continuano a finire nelle discariche, dove la degradazione biologica e chimica contamina il suolo rilasciando metano, un gas effetto serra molto più potente dell'anidride carbonica”.

Trasformare i rifiuti in utilità

I firmatari della dichiarazione congiunta ritengono che il co-trattamento rappresenti una risposta pratica, scalabile e sostenibile alla sfida globale dei rifiuti. Con il giusto sostegno politico, il co-trattamento può aiutare a spostare i rifiuti dall'abbandono irresponsabile, dall'interramento nelle discariche, a ridurre l'uso di combustibili fossili nell'industria del cemento e a trasformare i rifiuti in una risorsa utile per la società.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

