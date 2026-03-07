Giornale di Brescia
Business Wire

Dfns lancia Payouts

Dfns oggi ha annunciato il lancio di Payouts, una nuova API che consente agli istituti di convertire stablecoin in valuta fiat e di dirigere i pagamenti in diversi conti bancari pur mantenendo la governance e i controlli a livello di portafoglio.

Convert stablecoins to fiat and settle payouts to bank accounts in 94 countries, today.

Risolvere il problema delle rampe di uscita a binario unico

Oggi, la maggior parte delle fintech e degli istituti prevede ancora un unico fornitore di servizi di pagamento nella loro infrastruttura o si basa su modelli integrati verticalmente che riuniscono routing, determinazione dei prezzi, custodia e pagamento. Questo approccio può essere comodo all'inizio, ma in seguito crea problemi strutturali su larga scala: scoperta di prezzi deboli a causa della mancanza di pressione competitiva sui margini, verificabilità limitata a causa dell'opacità delle decisioni di routing e fragilità operativa, poiché il deterioramento di un singolo fornitore in qualsiasi corridoio richiede un intervento architettonico per essere risolto.

